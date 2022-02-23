الاتحاد الأوروبي يقرر إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية بلبنان

أعلن الاتحاد الأوروبي، إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية بلبنان والمقرر إجراؤها في 15 مايو المقبل؛ وذلك تلبية لدعوة وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية.

وأكد مكتب الاتحاد الأوروبي بلبنان، في بيان اليوم الأربعاء، أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل عين عضو البرلمان الأوروبي جيورجي هولفيني كبير مراقبي البعثة.

وقال بوريل، إن الاتحاد الأوروبي التزم بمساعدة العملية الانتخابية في لبنان من خلال توفير قدر كبير من الدعم المالي والتقني والسياسي للتحضير لهذه العملية، مؤكدًا أن إجراء الانتخابات هو قبل كل شيء حق وأمر يتوقعه شعب لبنان، وهو أيضًا مسؤولية سيادية يجب أن تتبعها الحكومة اللبنانية.

وأضاف أن المشاركة البناءة لجميع القوى السياسية في الانتخابات المقبلة ستكون ذات أهمية حيوية بالنسبة للبلاد والشعب اللبناني ككل.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي شريك عريق للبنان في دعم السلام والديمقراطية، معتبرًا أن وجود بعثة لمراقبة الانتخابات هي مثال آخر على هذا الالتزام، معبرًا عن اعتقاده بأن عمل بعثة الاتحاد الأوروبي سيساهم في عملية انتخابية شاملة وشفافة وفي تعزيز المسار الديمقراطي والإصلاحات في لبنان.

ووفقًا للبيان، قال كبير المراقبين جيورجي هولفيني إن الاتحاد الأوروبي دعم الانتخابات النيابية اللبنانية بإرسال بعثات لمراقبة الانتخابات في أعوام 2005 و2009 و2018، موضحًا أن هذه هي المرة الرابعة التي ينشر فيها الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات في لبنان.

وأعرب عن سعادته لتكليفه بمسؤولية قيادة هذه البعثة الهامة، معبرًا عن أمله في أن يساعد عمل البعثة في تعزيز الثقة وتقوية العملية الديمقراطية أكثر في البلاد بهدف التوصل إلى عملية إصلاح حقيقية يقودها اللبنانيون، وأن تساهم هذه الانتخابات في أمن البلاد واستقرارها.

وأكد تطلعه إلى العمل مع جميع أصحاب المصلحة اللبنانيين، بمن فيهم السلطات الرسمية، والأحزاب السياسية، والمرشحين، والقادة والممثلين الروحيين، ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك مراقبي الانتخابات الوطنيين والدوليين، بهدف تعزيز القيم الديمقراطية والدفاع عنها.