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البرهان يؤكد حرص السودان على توطيد العلاقات مع السعودية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 5:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 5:16 م

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص بلاده على توطيد أواصر الأخوة وعلاقات التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية.

وبعث البرهان، اليوم الأربعاء، ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية، متمنيا للمملكة حكومة وشعبا المزيد من التطور والنماء.

وأشاد رئيس مجلس السيادة بما حققته السعودية من نهضة حضارية راسخة وإنجازات تنموية شاملة على مدى العقود الماضية.

كما بعث البرهان ببرقية تهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، معربا عن أمله في أن تشهد المملكة مزيدا من التقدم والازدهار، مؤكدا عمق العلاقات السودانية السعودية.

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