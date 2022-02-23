إزالة 470 حالة تعد على أملاك الدولة والأرض الزراعية ببني سويف

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ19 لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، والذي تضمن الإشارة إلى إزالة 44 حالة بواقع (39 على مساحة فدان و13 قيراطاً، و5 حالات على مساحة 448 متر أملاك دولة)، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات إلى 470 حالة منذ بداية المرحلة الثانية في 6 فبراير الجاري، وحتى صباح اليوم، والتي شملت إزالة 281 حالة تعد على مساحة 56 ألفا و838 متراً أملاك دولة، بالإضافة إلى 189حالة تعد على مساحة 7 أفدنة و7 قراريط زراعة.