العراق يعلن خروجه من إجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خروج بلاده من إجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بعد تسديد كامل مبلغ التعويضات للكويت.

وقال حسين -في كلمة العراق خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت الليلة الماضية، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء- إن "العراق يطوي اليوم صفحة مُهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً"، مضيفا: "اليوم تبدأ صفحة جديدة من تاريخ العراق الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي تُعزز دوره الإقليمي والدولي".

وأوضح أن بلاده سدد آخر دفعة وفقاً لالتزاماته المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة عليه وهو (52.4) مليار دولار أمريكي لتداعيات غزو الكويت، مشدداً على أن العراق لم يعد مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع.

وقد أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قرارا، أنهى بموجبه رسميا، تفويض "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق إلى الكويت في 1990"، بعدما سددت بغداد كامل المبالغ المترتبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.

وذكر مجلس الأمن أنه قرر إنهاء تفويض اللجنة، ويعتبر أنها أنجزت مهمتها، مؤكدا أن الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق الذي تديره اللجنة نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وبحسب القرار الذي صاغته بريطانيا، فإن مجلس الأمن يؤكد أن عملية تقديم مطالبات للجنة اكتملت الآن وبصورة نهائية، وأنه لن يتم تقديم أي مطالبات أخرى إلى اللجنة.