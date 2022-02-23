عضو في مجلس الشيوخ يتقدم باقتراح لتقنين أوضاع المدارس المنزلية

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تقنين أوضاع كيانات تعرف بـ"المدارس المنزلية".

وقال النائب حسانين توفيق، في اقتراحه، إنه في ظل أزمة الكثافة الطلابية الكبيرة بالمدارس الحكومية والتى بدورها تؤثر سلبا على مستوى جودة التعليم داخل المدارس، لجأ بعض أولياء الأمور إلى إلحاق أبنائهم بكيانات تعرف بـ"المدارس المنزلية"، التى تعد كيانات بدون ترخيص أنشأها البعض بهدف تقديم خدمة تعليمية لطلاب مرحلتى التمهيدي والتعليم الأساسي، بنظام اليوم الدراسي الكامل شبيهة بالخدمة المقدمة في المدارس.

وأضاف: "تستقبل تلك المدارس المنزلية، الطلاب في 8 صباحا ليتلقون المناهج عبر عدد من الحصص، ثم يغادرون في الساعة 2 ظهرا، وذلك في محاولة من القائمين عليها لتقديم بديل شبيه بنظام المدرسة لمواجهة الكثافة الطلابية الكبيرة".

وتابع: "للأسف لا تخضع تلك المدارس المنزلية لرقابة وزارة التربية والتعليم؛ نظرا لأنها غير مرخصة وغير معترف بها، وهو ما يثير تخوفات حول ما تقدمه تلك الكيانات للطلاب من مناهج ومواد تعليمية".

واقترح توفيق، تقنين أوضاع تلك الكيانات، حتى تصبح تحت إشراف ورقابة الوزارة، والتأكد من ملاءمة المناهج التى تقدمها للطلاب، وتدريب المعلمين العاملين بها، لاسيما وأنها أصبحت أمرا واقعا ويمكن الاستفادة منها في حل أزمة الكثافة الطلابية.