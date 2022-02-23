مراسل صحفي يتلقى عروضا للزواج بعد تحدثه بـ6 لغات مختلفة

حصل أحد المذيعين على ثناء واسع النطاق، بعد مشاركة مجموعة من التقارير الخاصة به، بسلاسة، بـ6 لغات مختلفة، حتى أنه تلقى عروضا للزواج.

في يوم الإثنين الماضي، نقل فيليب كروثر، المراسل الدولي التابع لوكالة "أسوشيتيد برس"، بثًا مباشرًا من العاصمة الأوكرانية، كييف، عن النزاع الأوكراني مع روسيا.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، تحدث كروثر بـ6 لغات مختلفة ذ، بما في ذلك (الإنجليزية، واللوكسمبورجية، والإسبانية، والبرتغالية، والفرنسية، والألمانية)، خلال تقديمه تقريرا عن الصراع إلى وسائل إعلامية مختلفة.

وشارك كروثر عبر "تويتر"، مقطعًا خلال تغطيته، موضحا أنها تغطية بـ6 لغات (الإنجليزية، اللوكسمبورجية، الإسبانية، البرتغالية، الفرنسية، والألمانية).

ومنذ يوم الثلاثاء، تمت مشاهدة مقاطع الفيديو أكثر من 9.7 مليون مرة، حيث أشاد آلاف المتابعين بتقرير "كروثر" المثير للإعجاب.

جانب من المباحثات المصرية المجرية برئاسة الوزيرين #سامح_شكري وبيتر سيارتو والتي تتناول:



▪️العلاقات الثنائية المتميزة على كافة المستويات

▪️مواصلة الدفع قدماً بمجالات التعاون الثنائي والعمل المشترك

▪️استمرار التنسيق في مواجهة التحديات الدولية المتنامية



🇪🇬🤝🇭🇺 pic.twitter.com/vPtY8IqzRk — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) February 23, 2022

وُلد المراسل المقيم في واشنطن، بدولة لوكسمبورج، لأب بريطاني وأم ألمانية، وفقًا لموقعه على الإنترنت، ويتحدث الإنجليزية والألمانية واللوكسمبورجية.

منذ انضمامه إلى قسم خدمات الوسائط العالمية التابع لوكالة "أسوشييتد برس" في عام 2019، غطى كروثر، -المتابع لملف الدبلوماسية الأمريكية والسياسة الخارجية والشؤون الجارية- الأحداث الرئيسية والأخبار العاجلة في جميع أنحاء العالم.