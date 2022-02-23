نائب محافظ الجيزة تبحث الاستعدادات النهائية لتسكين المرحلة الأخيرة لعشش السودان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقدت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، اجتماعا لبحث كافة سبل التيسير أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووضع آليات تساهم في إحداث التنمية لتلك المشروعات لضمان استمرارها ونجاحها.

جاء ذلك استكمالا للمجهودات التي تنفذها محافظة الجيزة لدفع عجله العمل بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وفي إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة وتذليل كافة المعوقات التي تواجه القائمين عليها وتسهيل بيئة العمل لهم.

وأكدت "عبد الحليم"، خلال اللقاء، الاهتمام الذي توليه المحافظة بتلك المشروعات لما تمثله من أهمية في توفير فرص العمل، لافتة إلى ضرورة تبسيط الإجراءات للمواطن دون المساس بحق الدولة.

وشهد الاجتماع مناقشة سبل تذليل العقبات، وبحث المعوقات التي تواجه تطبيق وتفعيل القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث تمت مناقشة المشكلات التىي تواجه إدارات رخص المحال والتنظيم بالأحياء والمراكز والمدن.

وبحثت نائب محافظ الجيزة وضع اللمسات النهائية لإجراءات تسكين المرحلة الأخيرة لمساكن عشش السودان، والتي تم تنفيذها بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضارية، حيث إن المرحلة الأخيرة للمشروع ستشهد تسكين 84 أسرة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية.