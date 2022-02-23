وزارة التخطيط تشارك في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للتعليم الفني

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للتعليم الفني، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها ندى مسعود المستشار الاقتصادي للوزيرة، إن المجلس الاستشاري لدعم تحول التعليم الفني يهدف إلى دعم وضمان تنفيذ محاور استراتيجية إصلاح التعليم الفني (TE2.0)، وذلك لأهمية هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الفني لكي يتماشى مع أحدث المعايير الدولية ويلبى طلب سوق العمل الوطنية والإقليمية والدولية من العمالة الماهرة الكفئة.

وأضافت أن أهداف المجلس والأدوار المنوطة به تتسق مع خطط وتوجهات الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد ليُصبح اقتصاداً إنتاجيا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات.

وأوضحت أن الإجراءات المرتبطة بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني تحتل موقعًا محوريًا في برنامج الإصلاح الهيكلي، نظراً لأن هذه المنظومة تمثل العنصر الأساسي الداعم لارتباط التعليم بسوق العمل، ونظراً لأن ندرة العمالة الفنية المدربة والتي تمتلك المهارات التي يتطلبها سوق العمل يعد من أهم العقبات التي يواجهها أصحاب الأعمال والمستثمرون في مصر، وتوفير هذه المهارات من خلال تحسين جودة هذه المنظومة ومخرجاتها هو عنصر داعم لكل الأنشطة الاقتصادية وسيساهم في دعم قدرة المؤسسات الإنتاجية على التوسع، إضافة إلى أن العمالة مدربة على المهارات الحديثة تمثل عاملاً داعماً في جذب الاستثمارات الدولية في مجالات مرتفعة القيمة المضافة، وزيادة الطلب على العمالة الفنية في الخارج، مما سيرفع من زيادة تحويلات العاملين بالخارج.

وتابعت أن القطاعات الثلاثة التي تمثل القطاعات ذات الأولوية في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي، وهي الصناعة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، تعاني جميعا من نقص في القوى العاملة المدربة، التي تتوافق مهاراتها مع متطلبات هذه القطاعات؛ مما يمثل فجوة مهارية في سوق العمل، ورغم أن هذه الفجوة قائمة بالنسبة لجميع الفئات التعليمية إلا أنها تمثل مشكلة أكبر بالنسبة للتعليم الفني.

وأكملت أن من أهم السمات التي يتسم بها البرنامج الوطني، هو تكامل المحاور الاجتماعية الاقتصادية، يتمثل في المحاور المرتبطة بتطوير وتنمية منظومتي سوق العمل والموارد البشرية التي تتضمن التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مما سيكون له أثرا اجتماعيا هاما سينتج عن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، فالنهوض بمهارات وإنتاجية العمالة الفنية يؤهلهم للحصول على فرص عمل أفضل ترتبط بعائد مادي أعلى وظروف عمل أكثر جودة، مما يرفع مستوى معيشتهم ويخفض من معدلات البطالة والفقر وكل مؤشرات التنمية الدولية، إضافة إلى أن تحسين هذه المنظومة يدعم قدرات الشباب على الإنتاج وتشجيعهم على المبادرة بإنشاء مشروعاتهم الخاصة، ويعد هذا أمرا هاما نظرا لأن خريجي العمالة الفنية يمثلون قسماً كبيراً من سوق العمل.

وأكدت أن البرنامج الوطني للاصلاح الهيكلي تم تصميمه وتحديد الأولويات الخاصة به فيما يتعلق بالمحاور والأهداف والإجراءات الخاصة به، باتباع نهج تشاركي بالتشاور مع كل القطاعات، بالإضافة إلى نتائج دراسات تحليلية مفصلة، وتم إشراك القطاع الخاص خلال تصيم كل المحاور، ومن ضمنها تلك الهادفة لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وذلك لضمان أن هذه المنظومة ستكون قادرة على توفير قوى عاملة تمتلك المهارات التي تتطلبها المؤسسات الإنتاجية الوطنية والدولية.

وبالطبع هناك دورا هاما لشركاء التنمية الرئيسين في تحقيق أهداف مصر التنموية، ولكي يكون هذا الدور فعالاً وناجحاً، يجب أن يتم التنسيق بين دور ومساهمة كل منهم في تحقيق الأهداف التي حددتها الدولة المصرية من خلال البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي واستراتيجية إصلاح التعليم الفني، وغيرها من المبادرات التنموية التي أطلقتها الدولة على مدار السنوات الماضية.

وأضافت أن في هذا الإطار، أطلقت وزارة التخطيط الأسبوع الماضي مبادرة هامة باتباع النهج التشاركي مع عدد من الوزارات والمؤسسات الممثلة للقطاع الخاص المصري وشركاء التنمية، وقد مثلت تلك المبادرة في إطلاق منصة لإنشاء مجالس المهارات القطاعية، تمثل مظلة لكل المجالس المرتبطة بالقطاعات ذات الأولوية للتنسيق فيما بينها، وإرساء إطارها المؤسسي ولإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدور ريادي فيها، إلى جانب الجهود الجارية من قِبَل وزارة التخطيط لإنشاء منظومة قومية لمعلومات سوق العمل (LMIS)، التي تسعى لسد فجوة وتوفير البيانات وربط مخرجات المنظومة التعليمية بمتطلبات سوق العمل.

وأكدت سعي الدولة لتنويع مصادر التمويل والآليات الداعمة لاستدامة تطوير العملية التعليمية، خاصة في ضوء محدودية الموارد المتاحة بعقد الشراكات مع كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث أطلقت الحكومة العام الماضي الصندوق الخيري للتعليم بمشاركة فاعلة من مؤسسات مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي، ويستهدف هذا الصندوق المساهمة في توفير التمويل المستدام لتطوير منظومة التعليم، ودعم الطلاب ورعاية المتميزين منهم، كما يهدف الصندوق لتوفير بيئة داعمة لدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.

كما تابعت أن إطلاق المجلس الاستشاري للتعليم الفني يمثل خطوة جديدة على طريق مسيرة ممتدة من الشراكات التنموية المثمرة التي تحرص عليها الدولة المصرية على التوسع فيها، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة، سواء مع الجهات الحكومية الأخرى أو مع القطاع الخاص أو المجتمع المدني، وكذلك شركاء التنمية الدوليين، حيث تعتز مصر بالمسيرة الممتدة ومحفظة التعاون المتنامية مع هذه المؤسسات التنموية الفاعلة.