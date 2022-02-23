أصدر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بيانًا رسميًا لتوضيح التصريحات التي أدلى بها يحيى الكومي رئيس النادي خلال الساعات الماضية بشأن علاقته مع نادي بيراميدز.

وكان يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الدراويش قد صرح أن ناديه يحتاج لتوأمة مع بيراميدز، من أجل الاستفادة ماديًا من قدرات الأخير طالع التفاصيل.

وتولى حمد إبراهيم منصب المدير الفني لنادي الإسماعيلي بعد رحيله عن الجهاز الفني لبيراميدز بموافقة الأخير.

وجاء بيان الإسماعيلي بشأن تصريحات الكومي حول بيراميدز، كالتالي:

يؤكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، احترامه لكافة الأندية المصرية ولنادي بيراميدز على وجه الخصوص، مثمنًا موقفهم الرائع مع النادي بالموافقة على رحيل حمد إبراهيم من الجهاز الفني للفريق من أجل تدريب النادي الإسماعيلي كمدير فني للفريق الأول.

ويوضح مجلس الإسماعيلي، أن ما صدر من تصريحات يحيى الكومي رئيس النادي لإحدى القنوات الفضائية تم تفسيرها بشكل خاطئ، ويؤكد النادي مره أخرى احترامه وتقديره لنادي بيراميدز وملاكه ومجلس إدارته وجماهيره، وعدم تدخله من قريب أو بعيد في سياسة إدارة الأندية.

ويكرر مجلس إدارة الدراويش احترامه لكافة الأندية المصرية، متمنيًا لهم التوفيق، وأن تجربة نادي بيراميدز خلال فترة وجيزة أكدت نجاحها وأنها تجربة رائدة وفريدة في دخول دائرة المنافسة على البطولات المحلية والإفريقية بعد وقتٍ قصير من انطلاقها، وتستحق الإشادة والتقدير.