أيسلندا ترفع كل قيود مكافحة كورونا اعتبارا من بعد غد الجمعة



أعلنت حكومة أيسلندا اليوم الأربعاء، إنها سترفع كل قيود فيروس كورونا (كوفيد-19) المتبقية اعتبارا من بعد غد الجمعة، لتحذو بذلك حذو عدد من الدول الاسكندنافية.

وقالت رئيسة الوزراء كاترين ياكوبسدوتير للصحفيين، "سنستعيد حياتنا الطبيعية". وبالإضافة إلى إلغاء القيود الداخلية، سيتم إلغاء القيود المفروضة على دخول البلاد اعتبارا من يوم الجمعة.

ومع ذلك، طلبت السلطات الأيسلندية من المواطنين الذين لا تزال لديهم أعراض الإصابة بالفيروس البقاء في منازلهم، وارتداء الكمامات عند مخالطة أشخاص في مجموعات تواجه خطر أكبر بالإصابة.

كانت الدنمارك قد رفعت تقريبا كل القيود الخاصة بكوفيد-19 منذ بداية الشهر الجاري. واتخذت السويد والنرويج نفس الإجراء بعد أيام. وفي فنلندا، سيتم رفع آخر القيود المتبقية في أول مارس المقبل.