الخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال اليوناني بسبب قارب صيد



استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال سفارة أثينا لدى أنقرة، للاحتجاج على إطلاق خفر السواحل اليوناني النار على قارب صيد تركي، في المنطقة البحرية شمال غرب جزيرة أوينوسيس، في شرق بحر إيجة.

ووفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن" الإخباري، استدعت وزارة الخارجية التركية، القائم بأعمال سفارة أثينا لدى أنقرة وقدمت مذكرة احتجاج، إثر إصابة مواطنين أتراك على أيدي خفر السواحل اليوناني.

ووفق موقع "كاثمريني" اليوناني، وقع الحادث بعد ظهر الثلاثاء، بعدما اقترب زورق الدورية اليوناني من القارب التركي وأمره بمغادرة المنطقة.

وتجاهل الصيادون الثلاثة على متن القارب التركي التحذيرات، فأطلق خفر السواحل النار على قارب الصيد، ما تسبب في أضرار طفيفة للسفينة التي تحركت في نهاية المطاف في اتجاه الساحل التركي.