الكوريون المقيمون بمصر يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الكورية

بدأ الناخبون الكوريون الجنوبيون المقيمون في مصر، اليوم 23 فبراير، بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مع انطلاق عملية تصويت المواطنين الكوريين الجنوبيين بالخارج.

ونقلًا عن وكالة الأنباء «يونهاب»، بدأت عملية تصويت المواطنين الكوريين المقيمين في مصر في الساعة الثامنة من صباح اليوم في مركز الاقتراع الذي تم إنشاؤه في السفارة الكورية لدى مصر في العاصمة القاهرة.

وستجري عملية تصويت المواطنين المقيمين في الخارج من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءً كل يوم حتى يوم 28 فبراير، أي يمكن للمواطنين الكوريين في مصر الإدلاء بأصواتهم في يومي الجمعة (يوم 25) والسبت (يوم 26) أيضًا على الرغم من أن هذين اليومين هما يوما العطلة الأسبوعية في مصر.

وقد سجل ما مجموعه 316 مواطنا مقيما في مصر أنفسهم للمشاركة في عملية التصويت بالخارج.