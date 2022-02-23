إيران تعتزم فتح مكتب تجاري لها في قطر قريبا

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه سيتم افتتاح مكتب تجاري لإيران في قطر قريبا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأربعاء عنه القول بعد العودة من زيارة لقطر :"تم خلال الزيارة مناقشة افتتاح المكتب التجاري الإيراني في قطر، وهو أمر يجب أن يتم قريبا، كما تمت دراسة إزالة العقبات الجمركية ومناقشة التراخيص التجارية ... وتقرر أن يقوم كل من وزير التجارة الإيراني ونظيره القطري، اللذين كانا حاضرين في الاجتماعات، باتخاذ إجراءات فورية لإزالة العقبات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين".

ولفت إلى أن "الزيارة جاءت لتحقيق هدفين رئيسيين؛ الأول تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون بين دول الجوار، والثاني هو التباحث بشأن حصة إيران في اقتصاد المنطقة وتجارتها".

وتابع بالقول إنه تم التوقيع على 14 اتفاقية بين الجانبين.

وشارك رئيسي خلال الزيارة في قمة الدول المصدرة للغاز التي استضافتها قطر.