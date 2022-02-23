سفير أوكرانيا في برلين: الإجراءات ضد بوتين ربما جاءت متأخرة

رحب السفير الأوكراني في ألمانيا، بالعقوبات المفروضة على روسيا، معربا في المقابل عن خشيته من أنها جاءت متأخرة.

وقال أندريه ميلنيك في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الإذاعية الألمانية، اليوم الأربعاء، إنه يقدر بشدة الموقف الموحد في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل، مثل تعليق خط أنابيب الغاز الألماني-الروسي "نورد ستريم 2"، وأضاف: "نرحب بكل هذا، اليوم فقط قد تكون جاءت متأخرة".

وذكر ميلنك أن بعض العقوبات التي تم البت فيها الآن هي إشارة جيدة، إلا أنه يرى أنه كان يجب اتخاذ هذه الخطوات فور الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم قبل 8 سنوات، وقال: "اليوم بالطبع لها بعض التأثير، لكن على الأرجح ليس لها تأثير حاد على تصميم بوتين على شن هذه الحرب. وعندما أقول (حرب) فهذا يعني حرفيا أنه يريد محو أوكرانيا من الخريطة"، مشيرا إلى أن ليست أوكرانيا وحدها في خطر، ولكن العالم الحر بأسره.

وعقب التصعيد الأخير لموسكو، أطلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الفور عقوبات واسعة النطاق ضد روسيا. وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة وضع 351 نائبا في البرلمان الروسي، الذين صوتوا لصالح الاعتراف بجمهوريات لوهانسك ودونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، على قائمة العقوبات، إلى جانب 27 شخصا ومنظمة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، سيُجرى تقييد وصول الدولة الروسية إلى الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي وتقييد تجارة الاتحاد الأوروبي مع المناطق الانفصالية.