أكدت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أن الأزمة الأوكرانية مع روسيا لا يوجد لها حل وسط، مشيرة إلى أن دعوة الطرفين لنزع فتيل التصعيد سيعطي روسيا حجة للتصعيد.

وقالت جرينفيلد في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الأزمة: "نقف عند مفترق طريق في تاريخ الأمم المتحدة"، مضيفة "ليس هناك حل وسط ودعوة الطرفين إلى نزع فتيل التصعيد يعطي روسيا حجة بينما هي المعتدي"، حسبما أفادت صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية.

وحذرت المندوبة الأميركية من أزمة لاجئين هي الأكبر في العالم بحوالي 5 ملايين لاجئ حال اندلاع حرب، بجانب ظهور أزمة غداء تطال دول مثل ليبيا ولبنان واليمن، حيث أوكرانيا هي من بين أكبر مصدري القمح لتلك الدول.