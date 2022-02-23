قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ الدول العربية المستقرة تتعرض لأنواع جديدة من الحروب.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، مساء الثلاثاء، أن هذه الحروب تتضمن الاعتماد على محاولة ضرب الثقة بين الحاكم وشعبه، مستدلًا بالتقارير التي تحدّثت عن حسابات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وتضمنت معلومات غير صحيحة.

وأشار إلى أنّ هذا الأسلوب هو نفسه الذي اتبعته ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك من خلال إطلاق الشائعات بشكل مكثف حتى يُصدقها الناس.

ولفت إلى أنّ وابل الأكاذيب يكون بمثابة اغتيال للثقة والسمعة، داعيًّا للانتباه جيدًا في مصر لمثل هذه الأمور، وقال إنّ مصر تحقق تقدمًا في كل المجالات بينما الآخرين لا يريدون لشعبها أن يشبع أو يجوع.

وأوضح أن (المعادين للدولة) يريدونها ثابتة في مكانها لا تحقق أي تقدم، مؤكّدًا أن مؤسسات التمويل الدولية وقعت في حرج شديد من التقدم الذي شهده الاقتصاد المصري.

وأكّد أن كل دول العالم شهدت معدلات نمو سلبية بينما حققت مصر معدلات نمو مرتفعة في ظل أزمة كورونا، مشددًا على هناك من ينظر للتجربة المصرية بارتياح بينما ينظر إليها البعض بنوع من الحقد والبغضاء.