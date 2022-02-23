البرهان يحذر من تهديدات وتحديات تحيط بالسودان خلال المرحلة الراهنة

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دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، أفراد الجيش السوداني لتحمل حملات التشويه التي تهدف إلى تشتيت وحدتهم، وذلك حسبما أوردت فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها.

وحذر البرهان، من تهديدات وتحديات تحيط بالسودان خلال المرحلة الحالية، داعيًا الشعب السوداني للتعاون مع القوات النظامية لحفظ أمن البلاد.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة، رئيس اللجنة العليا لحل أزمة شرق السودان، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، قد وجه وزير الداخلية المكلف الفريق أول عنان حامد، بتسليم المطلوبين في أحداث ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠ م بمدينة كسلا للأجهزة العدلية.

كما وجه والي البحر الأحمر بالوقف العاجل للإجراءات الاستثنائية بمنطقة جنوب طوكر.

وأصدر دقلو مساء أمس قراراً بتشكيل لجنة اتحادية عليا لحصر وجبر الضرر بولايات الشرق برئاسة وزير المالية الاتحادي.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة في حصر وجبر الضرر بولايات شرق السودان الثلاث، ومخاطبة قضايا التنمية بالولاية الثلاث، واستصحاب وبلورة آراء ومقترحات المكون المحلي بالولايات الشرقية، بما يدعم الاستقرار والتنمية.