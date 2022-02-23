رئيس العراق يعلق على إنهاء ملف تعويضات الكويت: طوينا فصلا رهيبا من الحرب العبثية

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده طوت "فصلا رهيبا من الحرب العبثية لنظام الاستبداد"، وذلك بعد الإعلان عن إنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت.

وكتب صالح على موقع تويتر "بإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت الشقيقة، نطوي فصلا رهيبا من الحرب العبثية لنظام الاستبداد، دفع ثمنها شعبنا وكل المنطقة".

وأضاف :"اليوم ينطلق العراق نحو سياسة خارجية تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع أشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي ودعم أمن وسلام المنطقة، باعتباره مصلحة مشتركة للجميع".

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين أعلن أمس خروج العراق من إجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية، وأكد أن العراق لم يعد مطالبا بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلا.