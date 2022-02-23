نائب وزير التعليم: 40% من سكان مصر في مرحلة التعليم

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعليم الفني أساس التنمية الاقتصادية، لأن العامل الأول الذي يسأل عنه المستثمرين الأجانب أو حتى المحليين هو الفنيون.

وأضاف مجاهد، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن 40% من السكان في مرحلة التعليم، منهم 25% في مدارس التربية والتعليم حتى المرحلة الثانوية، لافتًا إلى ضرورة تطوير التعليم الفني لما له من أهمية في سوق العمل.

وذكر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العديد من الخبراء الألمان يساعدون مصر في التعليم الفني، مضيفًا أن الوزارة تتعامل مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال التصنيع الذكي.

ولفت إلى أن الشركات الألمانية تستعين بالفنيين المصريين في مجالات التصنيع الذكي والطباعات ثلاثية الأبعاد، والذي من المقرر دخول تقنياتها مصر قريبًا.