عميد حقوق طنطا: مشكلة الحكم بالرؤية أنه لا يجوز تنفيذه قهرًا

قال الدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، إن حسن التصرف من جانب الأب والأم أفضل من التدخل التشريعي فيما يخص قانون الرؤية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر شاشة "النهار"، مساء الثلاثاء، أن الوعي الذي كان من الضروري أن يتحلى به الأبوان تم استبداله بـ"العند والانتقام"، مؤّكًدا أن من يدفع الثمن هم الأبناء.

وأوضح أن حق الرؤية من القضايا التي تثير مشكلة مجتمعية، لافتًا إلى أنّ مشكلة الحكم بالرؤية أنه لا يجوز تنفيذه قهرًا، ومن ثم فهناك أمور شائكة في هذا الإطار.

ولفت إلى أنّه حال الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية، يمكن للطرف الآخر أن يصدر إنذارًا للأم، وإذا تكرر الامتناع عن تقديم الطفل للرؤية يمكن للقاضي سحب الحضانة مؤقتًا وينقلها لمن يليه.. (مثال: إذا تم منعت الأم الرؤية عن الأب تكون حضانة الطفل لدى والدة الأم).

وأشار أبو عمرو، إلى أنه في هذه الحالة يجب إسقاط الحضانة نهائيًّا عمن يفعل ذلك، وتنقل الحضانة للطرف الثاني.