الهند تؤكد ضرورة عدم السماح لعملية التحول الديمقراطي في ميانمار بالخروج عن مسارها

أكد وزير الشئون الخارجية الهندي إس. جايشانكار، ضرورة عدم السماح لعملية التحول الديمقراطي في ميانمار بالخروج عن مسارها.

وقال وزير الشئون الخارجية الهندي، في تصريحات له أدلى بها في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس أثناء زيارته الحالية لفرنسا ونشرت اليوم الأربعاء، في نيودلهي، إن "الهند تؤيد دائما القوى الديمقراطية، وقد عملت في الماضي من أجل تعزيز عملية التحول الديمقراطي في ميانمار، ولكن الأحداث التي وقعت هناك منذ عام أخذت مسارا مختلفا، ومع ذلك فإننا - مثل باقي دول العالم - اتخذنا موقفا واضحا جدا وهو يتمثل في ضرورة عدم السماح بخروج عملية التحول الديمقراطي هناك عن مسارها".

وأضاف الوزير الهندي قائلا، إنه "بالإضافة إلى شعور الهند بالقلق إزاء الوضع الأمني على الحدود ، فإنها تشعر أيضا بالقلق بشأن تفشي وباء فيروس كورونا عبر المناطق الحدودية، وأنه كان من الطبيعي أن تقدم الهند دعما إلى ميانمار لمكافحة وباء كورونا بوصفة دولة جارة لها".

ولكن وزير الشئون الخارجية الهندي أشار إلى ضرورة أن يكون مثل هذا الدعم متوازنا مع الالتزام بمواصلة عملية التحول الديمقراطي في ميانمار.