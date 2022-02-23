فاز فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، على نظيره طلائع الجيش الذي يقوده فنيًا إبراهيم فخر الدين، بنتيجة 3-0.

والتقى الفريقان مساء الثلاثاء في إطار منافسات الجولة السادسة (الأخيرة) من المجموعة الأولى بالمرحلة الثانية من الدوري، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الأهلي في الجزيرة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-19، 25-19، 25-19".

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الفريق الأحمر للنقطة رقم 30 يحتل بهم صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد الفريق العسكري عند النقطة رقم 22 يحتل بهم وصافة المجموعة.

في المقابل، كرر فريق الكرة الطائرة بنادي سموحة بقيادة مديره الفني طارق الزفتاوي، فوزه على الزمالك الذي يقوده فنيًا حسن الحصري، بنتيجة 3-1، في إطار الجولة السادسة (الأخيرة) من المجموعة الثانية بالمرحلة الثانية من الدوري.

وجاءت نتائج أشواط المباراة، التي أقيمت مساء الثلاثاء على صالة نادي سموحة في الإسكندرية، كالتالي: "25-18، 25-23، 19-25، 25-20".

وبهذه النتيجة، توقف رصيد الزمالك عند النقطة 25 يبقى بها في صدارة المجموعة، وارتفع رصيد الفريق السكندري للنقطة 22 يحتل بهم مركز الوصافة.

وكان فريق سموحة قد فاز على الزمالك في لقاء الجولة الثالثة، في المباراة التي أقيمت على صالة محمد حسن حلمي بميت عقبة.

وكانت لقاءات اليوم، "تحصيل حاصل" حيث ضمنا الصعود للدور النهائي من البطولة الذي يضم 8 فرق.

ويعد الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم على صالة المقاولون العرب بالجبل الأخضر، بختام الموسم الماضي.