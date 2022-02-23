ضبط أكاديمية بدون ترخيص في الجيزة بتهمة النصب والاحتيال

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص يدير أكاديمية بدون ترخيص في الجيزة؛ بتهمة النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات ودورات تدريبية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إنشاء شخص مقيم بمحافظة الجيزة كيان تعليمي "أكاديمية بدون ترخيص"، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات تعليمية عليا في العديد من المجالات العلمية، وإصدار شهادات في تلك المجالات زاعما بأنها تمكنهم من الالتحاق بالعمل في المؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبتفتيش الأكاديمية المشار إليها عثرا على شهادات بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على درجات علمية، وإيصالات استلام النقدية، ومستندات شخصية خاصة بضحاياه.

وبفحص التعاملات المالية الخاصة بالمذكور، تبين أنه يتلقى قيمة الحصول على الدورات المشار إليها بالعملة الأجنبية بالمخالفة للقانون، كما تبين أن حجم تعاملاته بلغت 700 ألف دولار أمريكي.

وبمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.