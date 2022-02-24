مستشار المفتي: الطلاق الحضاري هو مراعاة المطلق أو المطلقة منظومة القيم

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن أي علاقة بالشريعة الإسلامية تربط طرفين معا إذا تحققت بها عدد من الشروط تكون علاقة حضارية، والطلاق من هذه العلاقات والعقود التي تكون بين طرفين.

وأشار، خلال لقاء خاص الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الأربعاء، إلى أن الطلاق الحضاري هو مراعاة الله عز وجل، ومراعاة المطلق أو المطلقة في حدود الأركان ومنظومة القيم والأخلاق، حيث أن الطلاق الحضاري أو الآمن أو الإنساني هو الذي يكون فيه الزوج يتعامل مع الزوجة أو العكس على أساس وجود مودة ورحمة سابقة بينهما.

وأضاف أنه لا يجب أن يكون هناك تعنت أو انتقام أو ترصد بين الزوجين عند طلاقهما، حيث وصف القرآن الطلاق بأنه يجب أن يكون طلاق بإحسان، حتى وإن أساء أحد الطرفين، خاصة في ظل وجود أطفال، حيث أن العلاقة بين الزوجين لن تنتهي بلفظ الطلاق.