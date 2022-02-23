مصطفى الفقي: الملك عبد العزيز اشترط أن يكون أول أمين عام للجامعة العربية مصريًّا

قال الكاتب والمفكر الدكتور مصطفى الفقي، إنّ الجوار الجغرافي أحد أسباب قوة العلاقات المصرية السعودية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أن البحر الأحمر مجرد حدود فاصلة بين البلدين، موضحًا أن هناك تراكمًا تاريخيًّا أيضًا للعلاقات القوية بينهما في السراء والضراء.

وأوضح أن موقف الملك الموحّد عبد العزيز آل سعود من القضية الفلسطينية لا ينسى فيما يخص دبلوماسية البحيرات المرة، واللقاءات التي عقدها فيما بعد.

وأشار إلى أنّ إنشاء جامعة الدول العربية تم بالتوافق بين الملك فاروق والملك عبد العزيز، موضّحًا أن "الأخير" لم يكن متحمسًا في بداية الأمر، وكان متشكّكًا في إمكانية نجاحها، فيما حاول الملك فاروق إقناعه.

ولفت إلى أنّ الملك عبد العزيز هو من اشترط أن يكون الأمين العام الأول للجامعة "مصري" وقد كان عبد الرحمن عزام.

وأكّد أن الملك عبد العزيز في إحدى زياراته لمصر ظل أسبوعين يتحدث بشكل لا نظير له عن العلاقات الوطيدة بين البلدين، وهو لم يغادر الجزيرة العربية إلا لمصر.