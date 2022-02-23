كشف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أنه تم منع إذاعة حلقة حسام حسن في قناة النادي الأهلي، مشيراً إلى موسيماني يضع محمد هاني في رأسه.

وقال حسن خلال تصريحات عبر قناة "الشمس": "برنامج مصطفى عبده في قناة الأهلي طلب أن يكون حسام حسن ضيف أول حلقة وتم تصويرها ولكن تم منعها من الإذاعة، بعد أن سجل حسام الحلقة على يومين، ولكن بعد ذلك المسؤولون منعوا إذاعتها، البرنامج به صور بالاستوديو للاعبين جاءوا من الأقاليم لعبوا 5 أو 6 سنوات ولاعبين آخرين قدامى من الزمالك والإسماعيلي ونحن ليس لنا صور".

وبسؤاله من أفضل ظهير أيمن لمنتخب مصر في المرحلة الحالية، قال: "محمد هاني، لاعب الأهلي صغير وسريع وأثبت نفسه مع المارد الأحمر، وهذا مركزه الأساسي، عمر كمال يلعب فقط في هذا المركز عندما يكون هناك حاجة له ضرورية، لكن هاني مميز".

وأكمل: "موسيماني يضع محمد هاني في رأسه، ويدفع بأي لاعب على حسابه، أشعر أن المدرب غير مُقتنع به، اللاعب لو أخذ فرصة سيثبت نفسه بشكل كبير".

وأتم: "حسام البدري لم يُظلم في قرار رحيله عن منتخب مصر، فقط هو كان ليس له قبول من الجماهير".