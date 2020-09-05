 ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى 427 مليونا و358 ألفا و56 حالة - بوابة الشروق
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ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى 427 مليونا و358 ألفا و56 حالة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 8:08 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 8:08 ص

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 427 مليونا و358 ألفا و56 حالة.
وأفادت الجامعة -حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و904 آلاف و723 حالة.
وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 78 مليونا و642 ألفا و385 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 42 مليونا و851 ألفا و929 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ28 مليونا و353 ألفا و689 حالة.

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