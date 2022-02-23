المحكمة العليا في إسلام آباد تعلق بندا في قانون منع الجرائم الالكترونية

ذكرت قناة "جيو نيوز" التلفزيونية الباكستانية أن رئيس المحكمة العليا في إسلام آباد، آثار من الله منع هيئة التحقيق الاتحادية من اعتقال مشتبه بهم، متهمين بنشر ما تسمى بأخبار مزيفة أو سوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، إن رئيس المحكمة العليا علق البند رقم 20، من قانون منع الجرائم الإلكترونية، الذي تم تغليظه من قبل حكومة رئيس الوزراء، عمران خان، مطلع الأسبوع.

ودعا النائب العام للمساعدة في جلسة الاستماع المقبلة حول القضية.

وتم الطعن على القانون من قبل منظمات صحفية.

وكانت الحكومة قد زادت عقوبة السجن من ثلاث إلى خمس سنوات، وجعلت نشر أخبار زائفة، على الإنترنت، جريمة، لا يمكن الإفراج عن مرتكبيها بكفالة، كما سمحت أيضا للهيئة الفدرالية، المعروفة باسم "إف.آي.إيه" باعتقال المتهمين بدون أمر اعتقال.

يذكر أن باكستان تقوم بتغليظ العقوبة في القانون بالنسبة للأخبار المزيفة على موقعي "تويتر" و"فيسبوك".