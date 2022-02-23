أوقاف البحرين: وثيقة القاهرة للسلام تشكل أرضية لترسيخ ثقافة المواطنة والعيش الإنساني

وجه الدكتور يوسف الصالح رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية بمملكة البحرين، برقية شكر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لدعوته لحضور فعاليات المؤتمر الدولي 32 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي انعقد بالقاهرة في الفترة من 12 إلى 13فبراير 2022 بعنوان: "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي".

وأشاد الصالح، فيها بجهود مصر في العمل على تعزيز السلام الإنساني وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، مثمنًا جهود وزير الأوقاف في الإدارة المتميزة والناجحة لفعاليات هذا المؤتمر الدولي رفيع المستوي، وما أسفر عنه من توصيات في غاية الأهمية، بصدور "وثيقة القاهرة للسلام" التي ستشكل الأرضية والمنطلق للعمل بتكاتف دولي على ترسيخ ثقافة المواطنة والعيش الإنساني المشترك في أنحاء العالم، وذلك ما تسعي إليه كل الأديان وتتطلع إليه كل شعوب الأرض، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.