موسكو تتوعّد برد قوي ومؤلم على العقوبات الأمريكية

أعلنت روسيا، أنها سترد بقوة على العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة عليها، مؤكدة أن هذا الرد لن يكون بالمثل بالضبط، وذلك حسبما نشر موقع «روسيا الإخباري»، مساء الأربعاء.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، إن حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة (وهي الـ101 من نوعها) تأتي ضمن سياق محاولات واشنطن المستمرة لتغيير نهج روسيا.

وأضافت: «الولايات المتحدة على الرغم من أن مساعيها السابقة من هذا القبيل لم تؤت أية ثمار تذكر، تلجأ مرة أخرى تلقائيا إلى الأدوات التقييدية غير الفعالة وغير البناءة من وجه نظر المصالح الأمريكية نفسها».

وشدد البيان على أن روسيا أكدت قدرتها على تقليص الأضرار الناجمة عن العقوبات الخارجية، متابعة: «الضغط بواسطة العقوبات ليس من شأنه التأثير على عزمنا على الدفاع عن مصالحنا بحزم».

وتهدف العقوبات الأمريكية التي أعلنت، أمس الثلاثاء، إلى الإضرار بقدرة روسيا على تمويل جهودها العسكرية.

إذ تستهدف بنكين مملوكين للدولة تقول الولايات المتحدة إنهما عنصران أساسيان في قطاع الدفاع الروسي، لم يعد بإمكانهما القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة أو الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.