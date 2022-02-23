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موجة أمطار متوسطة تضرب الإسكندرية

هدى الساعاتي
نشر في: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 10:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 10:28 م

قال تقرير صادر عن غرفة الأمطار بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه ضربت المحافظة منذ قليل أمطار متوسطة متواصلة، ورياح متوسطة الشدة مصحوبة بارتفاع في موج البحر إلى 2 متر، مع انخفاض في درجات الحرارة.

وتوقع التقرير سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة غدا الخميس مصحوبة برياح مثيرة للأتربة بسرعة نحو 80 كيلومترا في الساعة، وارتفاع في موج البحر نحو 5 أمتار، مع استمرار في انخفاض درجات الحرارة وفق الخرائط الجوية.

ودفع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بعدد من سيارات الكسح والبدالات في عدد من المناطق الساخنة، من مناطق: سموحة، جرين بلازا، طريق إسكندرية مطروح، المكس، البيطاش، آزور، ميدان فيكتور عمانويل، وإنتشار السيارات المدمجة في الشوارع الرئيسة على الكورنيش وأبي قير ومداخل ومخارج الكباري والأنفاق.

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