لجنة الشؤون الخارجية: برلين تدرس توريد المزيد من معدات الحماية لأوكرانيا



صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني، ميشائيل روت، اليوم الأربعاء بأن الحكومة الألمانية تدرس إمكانية توريد مزيد من معدات الحماية والمواد الواقية إلى أوكرانيا في ضوء التصعيد في الأزمة الأوكرانية.

وفي أعقاب جلسة طارئة عقدتها اللجنة مع وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، أشار السياسي الذي ينتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، إلى محادثات مكثفة مع الحكومة الأوكرانية حول توريد أجهزة رؤية ليلية.

وأضاف روت أن بإمكانه تصور توفير مواد واقية لم تعد ضرورية بعد انتهاء مهمة الجيش في أفغانستان، وقال إن هذه المواد يمكن توفيرها بشكل سريع وبلا بيروقراطية.

وفي إشارة لطلب كييف توريد 5000 خوذة، قال روت إن الحكومة الألمانية ألمحت إلى أنها عازمة على الاستمرار في توريد معدات حماية، وأردف بالقول إن الحكومة بعثت بإشارة واضحة مفادها أن ألمانيا تعتزم الاستمرار في مراعاة حاجة أوكرانيا إلى الحماية بما يتجاوز التوريدات الحالية.

وتابع روت: "من وجهة نظرنا يجب توريد كل ما تستطيع الحكومة الألمانية توفيره" باستثناء الأسلحة الفتاكة ولفت إلى أن ألمانيا تتمتع بقدر كبير من المرونة والانفتاح وهو ما تم تأكيده خلال الجلسة.

ورأى روت أن إنكار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحق أوكرانيا في الوجود وعدم استعداده للاعتراف بسيادة دول أخرى في شرق أوروبا انبثقت من الاتحاد السوفيتي السابق، يمثل نقطة تحول عميقة بالنسبة لنظام الأمن والسلام في أوروبا والعالم.

وقال إن العالم يشهد "زلزالا خطيرا مركزه موسكو"، وشدد على أهمية تحويل الماء عن "نظام بوتين" وذلك في إشارة إلى حزمة العقوبات الجديدة التي قرر الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا.