قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر: "منعنا برامج ومقدمي برامج لكن لم نعلن، ونأمل أن نتعاون جميعا ولا نقبل بان يكون هناك شتائم، أو سباب.

وأضاف جبر، خلال الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، حول قضايا الإعلام الرياضي: "يجب ان نتصدى للخطأ بمنتهى الجرأة والشجاعة، والقانون يعطينا صلاحيات تصل لسحب ترخيص القناة".

جاء حديث رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تعقيبا على كلمة سامي عبد الراضي مدير تحرير جريدة الوطن ورئيس تحرير قناة النهار، إذ قال إن الاعلاميون أو مقدمي البرامج والصحفيين ليسوا الطرف الوحيد في المعادلة الخاصة بأزمة الإعلام الرياضي، وما يشهده من تحاوزات موضحا، أن لدينا طرف أهم وهم متحدثي الأندية.

وأكد أن البحث عن الترند هو الذي أعاد الفتنة بين الجماهير، وهو الذي قد يسبب في شرخ بينهم.

ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة أن يكون هناك محاسبة للجميع وليس الاعلاميين فقط، فهناك من يتحدث بالساعات ومن يريد الرد عليه ينال سباب وشتائم.

وطالب عبد الراضي، بتعميم تطبيق مدونة سلوك الإعلام الرياضي بكل الوسائل، لكن لابد من تفعيل القانون.

وأضاف : "متحدثو الأندية يجب أن يكونوا أكثر حصافة وقدرة على التمييز وأكثر حرصا على منع الفتنة".