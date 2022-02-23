مقتل شخص وفقدان 10 جراء فيضانات في أستراليا

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لقيت امرأة حتفها وفقد 10 آخرون جراء فيضانات في أنحاء جنوب شرق ولاية كوينزلاند الأسترالية.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن تحذيرا طارئا صدر لمنطقة صن شاين كوست بسبب الفيضانات.