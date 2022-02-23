ليفربول يبحث عن ملاحقة السيتي في مواجهة ليدز بـ مؤجلات البريميرليج

تقام اليوم الأربعاء، ثلاث مباريات في إطار مؤجلات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويعد أبرزهم مواجهة ليفربول، بقيادة الفرعون محمد صلاح، أمام ليدز يونايتد، في الجولة الـ 19 على ملعب الآنفيلد، معقل الريدز في تمام العاشرة إلا ربع مساءً.

ويسعى الريدز لحصد النقاط الثلاث والاستمرار في مطاردته مانشستر سيتي، على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، لاسيما أن ليفربول كان قد حقق الفوز على نورويتش سيتي، بنتيجة 3-1، في لقاء الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 6 نقاط خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 63 نقطة، بينما يحتل فريق ليدز يونايتد المركز الـ15، برصيد 23 نقطة.

وسيكون ليفربول مكتمل الصفوف في هذه المواجهة، وبدوره، يتطلع محمد صلاح، لمواصلة تألقه بعدما تمكن من تحقيق الانتصار على حساب فريق نورويتش سيتي، خاصة أنه تمكن من إحراز الهدف الثاني لفريقه، بعد تمريرة رائعة من البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، كما نجح محمد صلاح، في الوصول إلى 150 هدفا بقميص ليفربول في جميع المسابقات.

وفي المباراة الثانية، يحل فريق توتنهام هوتسبير ضيفا على نظيره فريق بيرنلي الساعة التاسعة والنصف مساء، على ستاد «تيرف مور»، في لقاء مؤجل من الجولة الـ13، وفي اللقاء الثالث، يلتقي واتفورد نظيره كريستال بالاس، في نفس التوقيت، على ملعب «فيكارج رود»، معقل واتفورد، في مواجهة مؤجلة من الجولة الـ18 للبطولة.