قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا كان لديها أمل في تشغيل أحد التوربينين، وكانت على وشك تشغيل ذلك خلال الاحتفالية الأخيرة التي ظهر فيها رئيس الوزراء آبي أحمد لكن المشكلات استمرت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة "etc"، مساء الثلاثاء، أن تأجيل الاحتفالات لعدم التشغيل كان سيسبب أزمة للحكومة، وبالتالي فما حدث كان عبارة عن "شو" للاستهلاك المحلي.

وأوضح أن خطوة التشغيل كان من المفترض أن تحدث منذ عام 2014 لكن يتم تأجيلها سنويًّا، موضحًا أنه حتى الآن لم تخرج أي مياه من التوربين، وأن المياه لا تزال تتدفق من أعلى الممر الأوسط.

ولفت إلى أنّ التشغيل سيصرف كميات من المياه لمصر والسودان، لكنّه أكّد أن هذه الخطوة تظل مرفوضة من قِبل البلدين، مشدّدًا على أنّ أي خطوة يتم اتخاذها بدون توافق فهي مرفوضة بشكل قاطع، سواء تخزين أو تشغيل.

وأكّد أنه حتى في حالة تشغيل أحد التوربينين فسيكون الأمر محدودًا للغاية، إذ أن كفاءة التوربين 375 ميجاوات في الحالات القصوى، وهو أمرٌ لا يمكن حدوث إلا في حال كانت البحيرة مملوءة تمامًا بالمياه.

ونوه بأن كمية المياه الموجودة حاليًّا في البحيرة تقدر بنحو 10% من حجم المياه، وهي النسبة نفسها لكفاءة التوربين، غير أنه شدد على أن عمل التوربين بكفاءته من عدمه أمر غير مهم لمصر في شيء.

وأكّد أن المهم بالنسبة لمصر ألا تأخذ إثيوبيا قرارات أحادية، وهو ما يُشكل الضرر الكبير من القرار حتى ولو كان في صالح مصر إذ أن التشغيل يفتح البوابات ويصرف المياه وبالتالي يكون جيدًا لمصر.