رئيس جامعة المنوفية يطلق إشارة بدء الملتقى الأول لتكامل جامعات وسط الدلتا

أطلق الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، إشارة بدء فعاليات الملتقى الأول لتكامل جامعات وسط الدلتا، الذى تنظمه الجامعة بالتعاون بين الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع بالجامعة، والإدارة العامة لرعاية الشباب، ومشاركة جامعات (الأزهر، والمنصورة، ومدينة السادات، والزقازيق)، واعتذر عن الحضور جامعتي طنطا وبنها.

أعرب مبارك عن سعادته بتنظيم هذا الملتقى فى رحاب جامعة المنوفية، الذى يهدف إلى تنمية المواهب المتميزة في الأنشطة المختلفة (ثقافي، رياضي، اجتماعي، فني) وإزكاء روح التنافس الشريف بين الطلاب بجانب التعاون والصداقة بين أعضاء هيئة التدريس العاملين بجامعات وسط الدلتا، والمساهمة فى اكتشاف كوادر شبابية تسعى لمستقبل أفضل وبناء الجمهورية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وقادر على مواجهة التحديات التى تواجهم، وأهمية دعم أواصر التعاون بين جامعات وسط الدلتا وبناء جسر مشترك بينها لدعم مواهب الطلاب فى مختلف الأنشطة.

وأكد حرصه على التواجد بين المشاركين فى الملتقى ودعمه للنشاط الرياضى الذى يدعو دائما إلى أهمية ممارسة قبل بدء ساعات العمل لأهمية الرياضة للصحة العامة، متمنيا النجاح لفعاليات الملتقى وتنظيم المزيد من الملتقيات بمشاركة رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب في مظهر حضاري يعكس روح الولاء والانتماء للوطن وتضافر الجهود بين أبنائه.

وتم الترحيب بالوفود المتواجدة في الملتقى الأول لجامعات وسط الدلتا، لقضاء يوم مميز في ممارسة الأنشطة المتنوعة التى تشمل مسابقات دينية وسياسية وفنية وشعر وزجل، والنشاط الرياضي الذي يشهد إقامة منافسات في لعبة تنس الطاولة، كرة القدم، بجانب النشاط الاجتماعي من خلال مسابقات الشطرنج.

بدأ الملتقى بطابور عرض للجامعات المشاركة، بحضور ممثلي الجامعات المشاركة وهي (الأزهر، والمنصورة، والزقازيق، والمنوفية، والسادات)، ثم السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية.

وتنطلق المسابقات على مدار اليوم، وسيتم إعلان النتائج وتكريم المشاركين فى ختام الملتقى.