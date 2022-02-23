مسؤول عسكري أمريكي: بوتين بات جاهزا بشكل كامل لشن هجوم شامل على أوكرانيا

قال مسؤول عسكري أمريكي، الأربعاء، إنّ بلاده لا تزال لديها قنوات تواصل عسكرية مع وزارة الدفاع الروسية عبر وزير الدفاع ورئيس الأركان، غير أنها أفاد بأنه من غير المستبعد رفع مستوى قنوات التواصل.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن المسؤول العسكري بالبنتاجون - دون أن تسميه - أنّ واشنطن تعتقد أنّ الرئيس الروسي بوتين بات جاهزا بشكل كامل لشن هجوم شامل على أوكرانيا وهو الخيار الأرجح.

وأشار إلى أنّ القوات التي سيستخدمها بوتين لشن هجوم على أوكرانيا باتت جاهزة 100%، لافتًا إلى أنّ 80% من القوات الروسية على حدود أوكرانيا في مواقع متقدمة وجاهزة للهجوم.

في سياق متصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إنّ الأمم المتحدة تدعم وحدة أراضي أوكرانيا، فيما اتهم وزير خارجية أوكرانيا ديمتري كوليب، الرئيس الروسي، بأنه "ينكر حق أوكرانيا بالوجود"، محذرا من أن "نظام الأمن العالمي مهدد بسبب روسيا".

جاء ذلك خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، أوضح فيها جوتيريش، أن العالم أمام لحظة خطر بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشددا على أن الأمم المتحدة ترفض ما يخالف احترام سيادة أوكرانيا.