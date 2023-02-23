مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت الفرنسي أمام يوفنتوس بالدوري الأوروبي

تأهل يوفنتوس الإيطالي لدور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه نانت الفرنسي، اليوم الخميس، في إياب أولى الأدوار الإقصائية في المسابقة القارية.

وكان الفريقان تعادلا 1 / 1 في مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما بمدينة تورينو الإيطالية يوم الخميس، الماضي، ليفوز يوفنتوس 4 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وافتتح النجم الأرجنتيني المخضرم آنخيل دي ماريا التسجيل مبكرا لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة الخامسة، قبل أن تتضاعف معاناة نانت، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه نيكولاس بالويس في الدقيقة 18.

وأضاف دي ماريا الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز أيضا الهدف الثالث في الدقيقة 78، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع.

وشارك مصطفى محمد مهاجم منتخبنا الوطني ولاعب نادي نانت الفرنسي، في مباراة يوفنتوس عند الدقيقة 73 بدلاً من زميله موسيس سيمون.

كما تأهل إشبيلية الإسباني لدور الـ16 أيضا، رغم خسارته صفر / 2 أمام مضيفه أيندهوفن الهولندي، مستفيدا من فوزه 3 /صفر في لقاء الذهاب، الذي أقيم بملعبه يوم الخميس الماضي.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني عن طريق لوك دي يونج، وفابيو سيلفا في الدقيقتين 77 و90 على الترتيب.