قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن تنظيم مؤتمر ومعرض «سبورتس إكسبو» للمرة الأولى على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، لم يكن عشوائيا لكنه نتاج جزء من تخطيط وتطوير الرياضة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء: «دائما بقول إن الرياضة المصرية مش كرة وبس.. كرة يعني اقتصاد قوي ولاعبين ووسائل إعلام».

وأشار صبحي، إلى أن الرياضة المصرية بالأرقام حققت نتائج متميزة سواء في التخطيط والمنشآت والثقافة، مضيفا أن المنتخب المصري بدأ مع قدوم المدير الفني السابق كارلوس كيروش، العودة لطريقة لعبه المعروفة بعد فترة صعبة.

وعلق وزير الرياضة على هزيمة منتخب الشباب من نيجيريا في بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، قائلا: «أنا متابع، هل الجهاز الفني على القيمة المطلوبة معرفش.. لازم يتابعوا ولن نسمح بتولي أحد تدريب المنتخبات بدون معايير».

وحول أداء فرق الدوري، أكمل: «الجو الرياضي لازم يتضبط، والوزارة تعمل على ضبط منظومة مشاركات الأندية في إفريقيا».

وذكر الشباب، أن الألعاب الفردية تحظى باهتمام كبير في الساحة الرياضية، مؤكدًا أن الدولة لديها مشروع قومي للنهوض بالألعاب الفردية، كما تعمل على جذب السوق الرياضي العالمي، والترويج للرياضة المصرية.





