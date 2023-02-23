تعرض نواب برلمانيين روس لانتقادات في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

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تعرض نواب بالبرلمان الروسي لانتقادات حادة اليوم الخميس، في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بسبب دورهم في الحرب ضد أوكرانيا.

وقالت مارجريتا سيديرفيلت، رئيسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا: "يساعد اليوم بعض البرلمانيين جريمة العدوان ويحرضون عليها".

واتهمت نائبة البرلمان السويدي في مستهل خطابها زملاءها الروس بتقويض الحقوق المدنية والإعلام والانتخابات.

ويصادف غدا الجمعة الذكرى السنوية الأولى لغزو روسيا الشامل لأوكرانيا.

ودعا برلمانيون من 20 دولة النمسا إلى عدم إصدار تأشيرات للمشاركين الروس، لكن الحكومة النمساوية قالت إنها مضطرة قانونيا لذلك لأن مقر المنظمة في فيينا.

وبحسب وزارة الخارجية النمساوية يخضع ستة من المبعوثين الروس لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

ولم يحضر النواب البرلمانيون الأوكرانيون الاجتماع احتجاجا على المشاركة الروسية.

ورغم ذلك سافروا إلى فيينا للقيام بحملة ضغط في محادثات ثنائية من أجل تعليق عضوية الممثلين الروس في الجمعية البرلمانية.

وتلا نائب برلماني سلوفاكي في الاجتماع خطابا للوفد الأوكراني يصف المبعوثين الروس بأنهم مجرمو حرب. وقالوا إن تواجدهم "يمثل إساءة لضحايا فظائعهم".

ولم يحضر مبعوثون ليتوانيون أيضا الاجتماع تضامنا مع أوكرانيا.

واحتج بيوتر تولستوي نائب رئيس البرلمان الروسي غاضبا في فيينا قائلا: "لا نتهاون مع الإساءات المباشرة الموجهة لروسيا أو الموجهة لرئيسنا، ولا نمنح الأعداء الفرصة أبدا في التعبير عن أنفسهم بهذا الأسلوب في هذه الجمعية".

وتم وصف ممثلي روسيا بالنازيين، كما ظهر في مقطع مصور نشره تولستوي عبر تطبيق تليجرام.

ولم يتم السماح لممثلي وسائل الإعلام بحضور الاجتماع بسبب مخاوف بشأن الدعاية الروسية.

وتهدف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تضم 57 دولة إلى منع الصراعات وتعزيز الديمقراطية. وهي المنتدي الأمني الإقليمي الوحيد الذي يلتقي فيه أعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو) مثل الولايات المتحدة بممثلين عن روسيا بانتظام.

ومن غير المتوقع أن يتم اتخاذ أي قرارات في الاجتماع الذي يستمر يومين.