حبس متهم ببيع منشطات محظور تداولها عبر الانترنت في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الخميس، حبس شخص، عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه ببيع المنشطات المحظور تداولها، وذلك عن طريق الإعلان عنها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وطلبت النيابة، تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، والتحفظ على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، ومدها ببيان بنتائج فحصه.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة جرائم الآداب العامة التابع لقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد وجود صفحة إعلانية على "فيسبوك" يبدى من خلالها المسئول عنها استعداده لبيع المنشطات بكل أنواعها، وتوصيلها لراغبيها، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنيين الإجراءات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم تحديد القائم على ممارسة ذلك النشاط، حيث أمكن القبض عليه، وتبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضيتي "تبديد".

وبتفتيش المتهم، عثر بحوزته كمية كبيرة من عبوات المنشطات التي يتم ترويجها، والهاتف المحمول المستخدم في عملية الترويج وعليه محادثات دالة على نشاطه، وبمواجهته أقر بممارسته نشاطه بقصد التربح المادي.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.