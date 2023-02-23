سوريا تدين بشدة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني

أدانت سوريا بأشد العبارات ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة وقوفها إلى جانبه.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الخميس- "تدين سوريا بأشد العبارات استمرار الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتي كان أحدثها ارتكاب مجزرة في مدينة نابلس أمس أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 بجروح".

وأكدت الوزارة أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من اعتداءات وأعمال قتل بحق الشعب الفلسطيني يشكل جريمة يدينها القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .

وأضاف البيان أن سوريا إذ تكرر إدانتها هذه الجريمة وهذه الوحشية، فإنها تعرب عن وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله وحقه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس.