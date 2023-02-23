مجموعة الأزمات الدولية: قطع المساعدات عن أفغانستان يفاقم الأزمة

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حذرت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير جديد صدر اليوم الخميس من أن تقييد طالبان لحقوق المرأة والانقطاع المفاجئ للمساعدات الدولية كرد فعل عليها سيعمق محنة أفغانستان.

وجاء في التقرير أن زعيم طالبان هيبة الله أخوند زاده حرم الفتيات والنساء الأفغانيات من التعليم والعمل "بدافع قناعته الشخصية" ولتأكيد سلطته.

وتثير هذه القيود توقفا مفاجئا للمساعدات، بحسب مؤسسة الأبحاث التي تعمل على منع الحروب وحلها.

وأضاف التقرير أن الضغوط الاقتصادية لن تكون فعالة لأن الضغوط تزيد فقط من معاناة البلاد، وخاصة النساء الأفغانيات.

وتقترح المنظمة أن يتبنى صانعو السياسة الغربيون خيارات بناءة أكثر لأن وجهات نظر أخوند زاده الأيديولوجية أو سعيه إلى السلطة لن تتغير على المدى القريب.

وقال التقرير : "إذا اندلعت مجاعة فإن عدد الأفغان الذين سيطلبون اللجوء إلى أماكن بعيدة مثل أوروبا سيرتفع بشكل كبير".

ومع عودة طالبان إلى السلطة، يغادر الأفغان بلادهم بشكل متزايد حيث ما زالوا يواجهون أعلى مستويات الجوع في العالم.

وتقدر الأمم المتحدة أن الأزمة عميقة لدرجة أن 28 مليون أفغاني، أي ثلث سكان البلاد، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

وتعتقد المجموعة أن حل المشكلة هو الاستثمار في الهياكل الأساسية الحيوية لأفغانستان، حيث لا يوجد بديل لطالبان في الوقت الراهن. كما أنه من الأرخص الاستثمار في أفغانستان الآن ، حيث لا يوجد قتال وانخفض الفساد ، وبالتالي فإن مشاريع التنمية أقل تكلفة.

ويقول المقاولون الذين تحدثوا إلى مجموعة الأزمات إن بناء السدود ورصف الطرق وربط الخطوط الكهربائية يكلف الآن أقل من نصف تكلفة ما قبل عام 2021، لأن الحرب أدت إلى ارتفاع تكاليف الأمن والطلب على الرشاوى.