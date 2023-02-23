مدرب مانشستر يونايتد: لست قلقا من المواجهات القوية والنجاح يُقاس بالألقاب

أبدى الهولندي إيرك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عدم قلقه من خوض مواجهات قوية في وقت مبكر من مسيرته مع الفريق، مشددا على ضرورة أن يقاس نجاحه بالألقاب.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع برشلونة في إياب دور خروج المغلوب ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، وذلك قبل ثلاثة أيام من نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة أمام نيوكاسل.

وقال تن هاج: "جميعا نريد لعب مباريات كبيرة، حينما كنا صغارا كنا نحلم بذلك، نحن الآن في ذلك الوضع خلال شهر فبراير، هناك مباريات كبيرة قادمة".

وأضاف: "نحن نستمتع بذلك حقا ونتطلع إليه ، ويجب علينا أن نفعل كل ما لدينا لأننا نريد أن نحقق الفوز".

وبتعادله المثير مع برشلونة 2 / 2 في ملعب "كامب نو" الأسبوع الماضي، كان الفريق قريبا من إلحاق مضيفه بالخسارة الثانية على ملعبه هذا الموسم.

وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بأن فريقه حصل على ما يستحقه من التعادل، قال تن هاج إن التحسن في النتائج فقط ليس هدفه مع الفريق.

وأضاف: "الأمر لا يتعلق فقط بالتحسن، الأمر يتعلق بالبطولات، علينا أن نحافظ على عقليتنا وأن نحاول تحسين أنفسنا في كل يوم".

وأتم تن هاج: "اليوم علينا تقديم أفضل أداء لنا في الموسم، ويجب علينا أن نثق في ذلك".