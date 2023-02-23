خبير عسكري ألماني: شن هجوم أوكراني مضاد قد يسفر عن تحول بالحرب

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صرح خبير عسكري ألماني، بأنه من الممكن أن يسهم القيام بهجوم أوكراني مضاد "بالتأكيد في تحول" بالحرب.

وقال كارلو ماسالا، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية تم نشرها اليوم الخميس، إنه إذا نجح الأوكرانيون في فصل الجبهة الروسية الجنوبية عن الشرقية، قد يصيروا حينئذ قادرين على "زيادة الضغط على شبه جزيرة القرم بحيث تصير روسيا بصدد خسارة شبه الجزيرة".

وتابع: "يمكن أن يسهم ذلك في تحريك الأمور في الكرملين، بحيث يأتي شخص آخر غير بوتين لطاولة المفاوضات".

وأوضح ماسالا، أنه لهذا السبب يعتبر القيام بعملية مضادة خيارا أكثر منطقية من منظور أوكراني.

ويشار إلى أن ماسلا هو بروفيسور للسياسة الدولية في جامعة الجيش الألماني بميونخ