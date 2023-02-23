 ضبط 471 مخالفة مرورية بكفر الشيخ - بوابة الشروق
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ضبط 471 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

محمد نصار:
نشر في: الخميس 23 فبراير 2023 - 11:29 ص | آخر تحديث: الخميس 23 فبراير 2023 - 11:29 ص

شنت إدارة مرور كفر الشيخ اليوم الخميس، حملة مرورية بمدن بلطيم، والبرلس، ومطوبس، وفوه، تحت إشراف العميد سامح العزب مدير إدارة مرور كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 471 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم وجود حزام أمان بالسيارة، وعدم وجود طفاية حريق بالسيارة، والقيادة بطريق مخالف للسير وخطورته على حركة السير، واستخدام الموبايل أثناء القيادة، والسرعة الزائدة أثناء القيادة عن المسموح به، وعدم وجود حزام الأمان أثناء القيادة، واستخدام زجاج غير المستخدم، وركن السيارة بمكان مخالف على الطريق، وغيرها من المخالفات.

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