كوليبا وجوتيريش يبحثان سبل وقف الهجوم الروسي على أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الخميس، أنه ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سبل وقف الهجوم الروسي على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وكتب كوليبا -عبر موقع تواصل الاجتماعي"تويتر" وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية- "ناقشنا أنا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سبل إنهاء الهجوم الروسي على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني "أثنيت على جهود الأمين العام لتمكين مبادرة حبوب البحر الأسود التي ستدخل التاريخ على أنها إرثا له".

وبمشاركة وزراء خارجية العديد من البلدان ، بما في ذلك أوكرانيا ، سيستضيف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدا الجمعة، مناقشة مفتوحة مخصصة للذكرى السنوية الأولى لغزو روسيا الشامل لأوكرانيا.