ختام فعاليات برنامج برلمانات للمبادرات المجتمعية تحت شعار «نتشارك»

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، فعاليات البرنامج القومي برلمانات للمبادرات المجتمعية تحت شعار "نتشارك"، بمركز شباب المنيرة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأوضحت المديرية، أن البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية لأعضاء برلمان الشباب والنشء بواقع 18 ورشة على مدار شهر منذ انطلاقه وتكون مدة التدريب 4 أيام بكل مركز، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية.

وأشارت المديرية إلى أن فعاليات المبادرة أطلقت في 12 محافظة، وهم (شمال سيناء، وأسوان، وأسيوط، والقاهرة، والإسكندرية، وسوهاج، وقنا، وكفر الشيخ، ودمياط، والجيزة، والقليوبية، والبحر الأحمر).

ويتضمن البرنامج، تنفيذ ورش عمل وجلسات وحلقات ريادية إبداعية تحتوي على أنشطة مترابطة ولها بعد استراتيجي لتحقيق هدف محدد من خلال التفاعل مع المجتمع ومن مكوناتها الفكرة الريادية وفريق العمل الواحد ورؤية استراتيجية وتفكير إبداعي وقيم الإبداع واكتشاف القدرات وتطويرها وتنمية المجتمع وإعداد وتمكين النشء والشباب والولاء المجتمعي والمواطنة والأثر الإيجابي.

يذكر أن برنامج «نتشارك» ينفذ لإعداد المتدربين من أعضاء برلماني الطلائع والشباب للفئة العمرية من 13 لـ19 عامًا في تحدي نحو الابتكار المجتمعي عبر تدريبات متخصصة ومجموعة من الأنشطة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع مبادرات تعمل على تقديم حلول للتحديات المحيطة بهم، وكذلك تدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة ومشاركة للمساهمة في تنفيذ عدة مبادرات.