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تقرير: هزة أرضية يشعر بها سكان حمص وطرطوس وحلب

سارة أحمد
نشر في: الخميس 23 فبراير 2023 - 6:42 م | آخر تحديث: الخميس 23 فبراير 2023 - 6:42 م
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قبل قليل، بوقوع هزة أرضية شعر بها سكان حمص وطرطوس وحلب، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي "تويتر".

وكانت إدارة الكوارث التركية، قد أعلنت، قبل قليل، أن هزة بقوة 5 درجات ضربت مدينةولاية أنطاكيا قرب الحدود مع سوريا، وفقا لما نشرته قناة "العربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكانت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ، قبل قليل، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الخميس،تسجيل 8 آلاف و550 هزة ارتدادية منذ الزلزال الكبير في 6 فبراير.

والاثنين الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر منطقة "دفنة" بولاية هاتاي التركية، جنوبي البلاد.

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